В Киеве не смогла справиться с коронавирусом 23-летняя девушка - детали трагедии.

Так, в Киеве зафиксировано 2298 случаев ковида, умерли 18 больных, в том числе 23-летняя девушка.

Среди новых больных – 1247 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 813 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 122 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 116 мальчиков от 1 месяца до 17 лет, передают в мэрии столицы.

Госпитализированы за сутки 34 больных ковидом и 194 больных с подозрением на Covid и пневмониями. Преодолели коронавирус 292 человека.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Деснянском (371), Оболонском (312) и Святошинском (293) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 381 269 случаев Covid, умерли 8587 человек, выздоровели – 340 865.

Ранее сообщалось, что под угрозой попадания в "красную" зону в Украине оказались сразу 10 регионов, примечательно, что сейчас в ней уже находятся две области.

К Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые находятся в "красной" зоне, могут присоединиться еще десять.

Судя по обнародованным данным уровень заболеваний приближается к высшей отметке в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Показатели в Житомирском и Николаевском регионах превышены уже по трем критериям, но, как известно, для перехода в "красную" зону достаточно двух.

В желтой зоне пока находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области. При этом в первых двух нет превышений ни по одному критерию.

Напомним, ситуация с ковидом в Киеве ухудшается с каждым днем

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Также Politeka писала, что Украину накрыла волна вируса, "оранжевая" зона расширилась до 16 областей.