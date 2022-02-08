В Киеве погода изменится - синоптики сообщили, когда стоит ждать потепления.

Так, в Киеве в ближайшие дни ожидается весенняя погода и потепление -прогноз опубликовали на метрологическом портале "Sinoptik".

10 и 11 февраля прогнозируется 6-8 градусов тепла, но без солнца.

В пятницу, 11 февраля будет облачно, однако изредка будет выглядывать солнце. Температура воздуха прогреется до восьми градусов выше нуля.

В субботу столбики термометров покажут около трех градусов тепла.

В воскресенье и понедельник будет солнечная погода.

К слову, в Киевской области к рыбаку подошла дикая лиса, мужчина решил угостить маленького хищника лакомством.

Как говорится в сообщении Бучанского городского совета, рыбак угостил своим уловом дикую лису, которая наблюдала за ловлей рыбы.

"Вкусная рыбалка, если окуни клюют", — говорится в сообщении.

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