Так, в Киеве в ближайшие дни ожидается весенняя погода и потепление -прогноз опубликовали на метрологическом портале "Sinoptik".
10 и 11 февраля прогнозируется 6-8 градусов тепла, но без солнца.
В пятницу, 11 февраля будет облачно, однако изредка будет выглядывать солнце. Температура воздуха прогреется до восьми градусов выше нуля.
В субботу столбики термометров покажут около трех градусов тепла.
В воскресенье и понедельник будет солнечная погода.
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К слову, в Киевской области к рыбаку подошла дикая лиса, мужчина решил угостить маленького хищника лакомством.
Как говорится в сообщении Бучанского городского совета, рыбак угостил своим уловом дикую лису, которая наблюдала за ловлей рыбы.
"Вкусная рыбалка, если окуни клюют", — говорится в сообщении.
Напомним, что штормовой ветер несется в Украину: какие регионы накроет ледяным дождем и грозят ли морозы