Предотвращен террористический акт, планируемый украинцем, завербованным спецслужбами соседнего государства
О том, что молодого человека, которого предварительно наняли спецслужбы Беларуси, все же успели остановить правоохранители, не допустив взрыва на одной из улиц Киева, информирует
В частности, злоумышленника завербовали в анонимной Telegram-группе, пообещав заплатить за поджог автомобиля, у здания одной из столичных организаций, не много и не мало, а 100 000 гривен. Впрочем, подозреваемый не знал, что находится "под колпаком", и вскоре будет задержан.
Кроме того, стало известно, что этот же мужчина запугивал представителей местных средств массовой информации, не забывая и об иностранных гражданах, а также напрямую причастен к организации несанкционированных "митингов" около зарубежных дипломатических представительств.
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Подобные действия террориста, расцениваются как расшатывание внутриполитической обстановки в нашей стране, поскольку дискредитируют Украину не только перед Евросоюзом, но и перед сознательными гражданами Беларуси. Помимо всего вышеописанного, злоумышленник признался в сборе информации относительно украинских военнослужащих в приграничных районах.
На данный момент украинца задержали в соответствии со статьей 208 "УПК Украины", и сообщили о подозрении касательно совершения преступления. Также, открыли производство еще по 2 статьям "Ук Украины": статье 111 (о "Государственной измене") и статье 258("Террористический акт").
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Днепре, автомобиль, заехавший на тротуар, сразу "провалился" под плитку.
Также ранее мы информировали о том, что в Борисполе, нетрезвый водитель не справился с управлением, и протаранил 5 припаркованных авто.
А до этого наш портал сообщали о том, что стала известна судьба близнецов, чудом выживших в ДТП под Харьковом.