Не встиг ще раз "збагатитися", оскільки був затриманий на "гарячому".

Попереджено терористичний акт, планований українцем, завербованим спецслужбами сусідньої держави

Про те, що молоду людину, яку попередньо найняли спецслужби Білорусі, все ж встигли зупинити правоохоронці, не допустивши вибуху на одній з вулиць Києва, інформує Служба безпеки України .

Зокрема, зловмисника завербували в анонімній Telegram-групі, пообіцявши заплатити за підпал автомобіля, біля будівлі однієї зі столичних організацій, не багато і не мало, а 100 000 гривень. Втім, підозрюваний не знав, що знаходиться "під ковпаком", і незабаром буде затриманий.

Крім того, стало відомо, що цей же чоловік залякував представників місцевих засобів масової інформації, не забуваючи й про іноземних громадян, а також безпосередньо причетний до організації несанкціонованих "мітингів" близько закордонних дипломатичних представництв.

Подібні дії терориста, розцінюються як розхитування внутрішньополітичних обставин в нашій країні, оскільки дискредитують Україну не тільки перед Євросоюзом, а й перед свідомими громадянами Білорусі. Крім усього вищеописаного, зловмисник зізнався у зборі інформації щодо українських військовослужбовців у прикордонних районах.

На цей момент українця затримали відповідно до статті 208 "КПК України", і повідомили про підозру щодо скоєння злочину. Також, відкрили провадження ще за 2 статтями "КК України": статтею 111(про "Державну зраду") та статтею 258 ("Терористичний акт").

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Дніпрі, автомобіль, що заїхав на тротуар, відразу "провалився" під плитку.

Також раніше ми інформували про те, що у Борисполі, нетверезий водій не впорався з керуванням, і протаранив 5 припаркованих авто.

А до цього наш портал повідомляли про те, що стала відома доля близнюків, дивом вижили в ДТП під Харковом.