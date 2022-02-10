Так, на бульваре Дружбы Народов заметили довольно интересный автомобиль, покрытый мхом.
Фото оригинального транспортного средства опубликовало издание "Апостроф".
Такой автомобиль сразу привлекает к себе внимание - не каждый день на дорогах увидишь подобное "изобретение".
К слову, дорожно транспортное происшествие случилось в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры.
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В ночь с 9 на 10 февраля произошла авария с участием сразу трех автомобилей.
По словам участников аварии стало известно, что все автомобили ехали в сторону улицы Богатырской. Первыми столкнулись DAF и Ford.
Пока ожидали полицию, в грузовой автомобил сзади влетел Mitsubishi. Как оказалось, водитель последнего авто был пьян, видимо потому и не смог объехать фуру.
Когда прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что пьяный водитель бросился бежать и сбежал с места ДТП, оставив свой элитный автомобиль на месте происшествия.
Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.
Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.
Также Politeka писала, что водитель сбил детей на переходе в Запорожье.