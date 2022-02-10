В Киеве на дорогах можно увидеть "мохнатое" авто - появились фото необычного транспорта.

Так, на бульваре Дружбы Народов заметили довольно интересный автомобиль, покрытый мхом.

Фото оригинального транспортного средства опубликовало издание "Апостроф".

Такой автомобиль сразу привлекает к себе внимание - не каждый день на дорогах увидишь подобное "изобретение".

К слову, дорожно транспортное происшествие случилось в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры.

В ночь с 9 на 10 февраля произошла авария с участием сразу трех автомобилей.

По словам участников аварии стало известно, что все автомобили ехали в сторону улицы Богатырской. Первыми столкнулись DAF и Ford.

Пока ожидали полицию, в грузовой автомобил сзади влетел Mitsubishi. Как оказалось, водитель последнего авто был пьян, видимо потому и не смог объехать фуру.

Когда прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что пьяный водитель бросился бежать и сбежал с места ДТП, оставив свой элитный автомобиль на месте происшествия.

Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.

Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.

Также Politeka писала, что водитель сбил детей на переходе в Запорожье.