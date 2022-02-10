В воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций, в частности пыли, диоксина азота и формальдегида.

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха по трем показателям. По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Соответствующие измерения были произведены в период с 31 января по 5 февраля 2022 года. Отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади;

диоксида азота – в 3,9-4,0 раза на улицах Каунасской, Семена Скляренко, площади Победы; в 3,4-3,6 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, улицах Инженера Бородина, Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте; в 2,7-2,8 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;

формальдегида – в 2,4-2,6 раза – на Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской, Академика Стражеско (сечение с бульваром Вацлава Гавела), бульваре Леси Украинки; в 1,2-2,3 раза – на всех других постах города.

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