На Киевщине машина влетела в стену кофейни - есть информация о пострадавших.

В селе Пуховка женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и въехала в стену в кафе.

Пострадала 28-летняя работница заведения - ее госпитализировали, сообщает Полиция Киевской области в Фейсбук.

"Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и впоследствии предоставят соответствующую правовую квалификацию",- говорится в сообщении.

К слову, дорожно транспортное происшествие случилось в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры.

В ночь с 9 на 10 февраля произошла авария с участием сразу трех автомобилей.

По словам участников аварии стало известно, что все автомобили ехали в сторону улицы Богатырской. Первыми столкнулись DAF и Ford.

Пока ожидали полицию, в грузовой автомобил сзади влетел Mitsubishi. Как оказалось, водитель последнего авто был пьян, видимо потому и не смог объехать фуру.

Когда прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что пьяный водитель бросился бежать и сбежал с места ДТП, оставив свой элитный автомобиль на месте происшествия.

Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.

Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.

Также Politeka писала, что водитель сбил детей на переходе в Запорожье.