В селе Пуховка женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и въехала в стену в кафе.
Пострадала 28-летняя работница заведения - ее госпитализировали, сообщает Полиция Киевской области в Фейсбук.
"Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и впоследствии предоставят соответствующую правовую квалификацию",- говорится в сообщении.
К слову, дорожно транспортное происшествие случилось в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры.
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В ночь с 9 на 10 февраля произошла авария с участием сразу трех автомобилей.
По словам участников аварии стало известно, что все автомобили ехали в сторону улицы Богатырской. Первыми столкнулись DAF и Ford.
Пока ожидали полицию, в грузовой автомобил сзади влетел Mitsubishi. Как оказалось, водитель последнего авто был пьян, видимо потому и не смог объехать фуру.
Когда прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что пьяный водитель бросился бежать и сбежал с места ДТП, оставив свой элитный автомобиль на месте происшествия.
Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.
Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.
Также Politeka писала, что водитель сбил детей на переходе в Запорожье.