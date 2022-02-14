В комментариях бурно отреагировали на опасный инцидент в Киеве. Пишут, что как всегда владельцы квартиры останутся невмноватыми, а автомобиль пострадал, потому что "опять не там стоял".

В Оболонском районе Киева от балкона отвалилась часть и упала на припаркованный автомобиль. В результате инцидента часть бетона раздавила крышу легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

ЧП произошло 13 февраля на Оболонском проспекте, 16. На автомобиль Hyundai упала часть балкона из многоэтажного дома. В результате этого крыша автомобиля получила серьезные повреждения.

"К счастью, никого из людей рядом не было. На место вызвали все соответствующие службы. Интересно, что теперь будет?", – говорится в подписи к видео.

В комментариях бурно отреагировали на опасный инцидент в Киеве. Пишут, что как всегда владельцы квартиры останутся невмноватыми, а автомобиль пострадал, потому что "опять не там стоял".

"Мда нет слов, опять не там стояла", "Жильцы скажут, что нет бабок чинить", "А чего не занес авто себе в квартиру, надо было так сделать", "Понаставили машин, негде и балкону упасть", - пишут в сети.

Напомним, что в Киеве планировалась атака, в СБУ показали "агента из Беларуси".

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