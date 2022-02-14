В Оболонском районе Киева от балкона отвалилась часть и упала на припаркованный автомобиль. В результате инцидента часть бетона раздавила крышу легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
ЧП произошло 13 февраля на Оболонском проспекте, 16. На автомобиль Hyundai упала часть балкона из многоэтажного дома. В результате этого крыша автомобиля получила серьезные повреждения.
"К счастью, никого из людей рядом не было. На место вызвали все соответствующие службы. Интересно, что теперь будет?", – говорится в подписи к видео.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Холостячка" Мишина показала, как выглядела задолго до популярности: "Ненавидела этого..."
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности
В комментариях бурно отреагировали на опасный инцидент в Киеве. Пишут, что как всегда владельцы квартиры останутся невмноватыми, а автомобиль пострадал, потому что "опять не там стоял".
"Мда нет слов, опять не там стояла", "Жильцы скажут, что нет бабок чинить", "А чего не занес авто себе в квартиру, надо было так сделать", "Понаставили машин, негде и балкону упасть", - пишут в сети.
Напомним, что в Киеве планировалась атака, в СБУ показали "агента из Беларуси".
Как сообщала Politeka, на Киевщине мужчина распрощался с жизнью из-за банки с огурцами.
Также Politeka писала, о трагедии в клинике, из огненной ловушки не смогли выбраться десятки людей.