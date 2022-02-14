Как сообщила полиция Киевской области 14 февраля, сообщение о заминировании появилось 13 февраля вечером.

Известно, центр находится в селе Чайки, что в Бучанском районе, но в сообщении мужчина не назвал точный адрес заведения.

На место отправились правоохранители, где и задержали псевдоминера.

Подозреваемым оказался 56-летний житель Волынской области,у которого сейчас нет постоянного места жительства.

Выяснилось, что ранее мужчина попадался полиции за совершение мелких правонарушений, а сейчас разыскивается из-за задолженности в уплате алиментов.

Ранее сообщалось, что 48-летняя женщина сообщила о заложенной взрывчатке в зданиях главного управления полиции и одного из райотделов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

После обследования здания и прилегающих территорий никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери.

Мотивы поступка она сообщить отказалась и не пояснила, зачем все это сделала.

Напомним, популярное место в Харькове "заминировали", посетителей эвакуировали.

Как сообщала Politeka ранее, мужчина решил "заминировать" ж/д вокзал в Харькове и был пойман

Кроме того Politeka писала, о том, что в Киеве "заминировали" все больницы.