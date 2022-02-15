Киевлян ждет потепление, при этом ожидаются слегка усиленные порывы ветра, время от времени ясная погода почти без осадков.

В Киев уже пришла весна, так как эта неделя с 15 по 20 февраля ожидается довольно комфортной. Согласно прогнозу от портала Sinoptik, до предстоящего уикенда нас ждет плюсовая температура воздуха.

Вторник, 15 февраля - жителей и гостей Киева на протяжении дня ждет преимущественно ясная погода с возможным переходом в пасмурную. Температура воздуха -4… +5.

Среда, 16 февраля - с утра и до самого вечера в этот день в столице на небе будет переменная облачность. Вечером возможен дождь. Температура воздуха -2… +3.

Четверг, 17 февраля - самый теплый день на неделе. Даже ночью температура воздуха будет плюсовой, а днем - почти безветренная погода. Возможен мелкий дождь. Температура воздуха +2… +7.

Пятница, 18 февраля - в течение всего дня прогнозируется преимущественно облачная погода. В этот день должен пойти дождь. К вечеру небо доджно проясниться. Температура воздуха +3… +6.

Суббота, 19 февраля - в столице будет облачно, возможны осадки. Температура воздуха +1… +7.

Воскресенье, 20 февраля - после обеда небо затянет облаками. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха +2… +6.

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