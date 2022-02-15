Злоумышленников правоохранители нашли в течении суток, их задержали в Черкассах - троим парням грозит до 10 лет лишения свободы.

Вопиющий инцидент произошел на улице Большая Васильковская в Киеве. В Печерском районе столице парни пошли на преступление - они подожгли элитный внедорожник. Камеры видеонаблюдения засняли происходящее.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

На спецлинию полиции поступило сообщение, что в центре столицы загорелся автомобиль. Пожарные выехали на место ЧП и потушили огонб. После этого полицейские изучили записи видеокамер, установленных рядом с местом происшествия.

Камеры зафиксировали, как двое парней облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли, а после скрылись с места происшествия вместе с третьим сообщником.

Третий следил за тем, чтобы действия его сообщников никто не заметил. В результате пожара был поврежден салон и моторный отсек автомобиля.

Злоумышленников правоохранители нашли в течении суток. Их задержали в Черкассах. Возможными поджигателями оказались жители Кривого Рога, 2000, 2004 и 2005 годов рождения. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Мотивы преступления пока неизвестны.

Напомним, в Одессе сожгли автомобили, кадры последствий.

Как Politeka сообщала, мощный пожар охватил ночной клуб в Киеве, зарево было видно на километры.

Также писала Politeka, что школьница подожгла украинский флаг, видео.