Масштабна пожежа сталася на Трухановому острові в столиці в ніч з 3 на 4 січня - на місці працювали рятувальники, очевидці зняли пекельну стихію.

За попередніми даними, горіло одне з приміщень розважального закладу "Южный берег Киева". Згідно з наявною інформацією, виклик на лінію "101" надійшов близько 23.30. Вогонь охопив дерев'яну будівлю розміром 20 на 30 метрів, передає "Інформатор".

У Мережі з'явилися кадри НП. Заграву було видно на кілометри, а в небо піднявся величезний стовп диму.

На місце з'їхалися бійці ДСНС, пожежу гасили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки. Зазначається, що майже через годину вогонь вдалося приборкати.

Про постраждалих не повідомляється.

Українці активно коментують інцидент:

"Спалили чийсь бізнес"

"Там же коні на острові? Вони хоч не постраждають?"

"Все. Танці закінчилися"

"Саме не загорілося, допомогли..."

"Хтось з кимось не домовився 🤣"

Раніше ми розповідали про сильну пожежу, яка сталася в п'ятиповерхівці на Київщині. Горів дах одного з будинків у Вишгороді. До прибуття рятувальників мешканці самі вибігли із задимленого будинку. Двоє людей опинилися у вогняній пастці, їм знадобилася допомога бійців ДСНС. Постраждалих передали медикам.

Нагадаємо, що в будинку відомого українця прогримів вибух: відео масштабної НП

Як повідомляла Politeka, що у Києві авто спалахнули прямо на ходу, кадри НП: "рух транспорту обмежено"

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