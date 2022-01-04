За попередніми даними, горіло одне з приміщень розважального закладу "Южный берег Киева". Згідно з наявною інформацією, виклик на лінію "101" надійшов близько 23.30. Вогонь охопив дерев'яну будівлю розміром 20 на 30 метрів, передає "Інформатор".
У Мережі з'явилися кадри НП. Заграву було видно на кілометри, а в небо піднявся величезний стовп диму.
На місце з'їхалися бійці ДСНС, пожежу гасили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки. Зазначається, що майже через годину вогонь вдалося приборкати.
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Про постраждалих не повідомляється.
Українці активно коментують інцидент:
"Спалили чийсь бізнес"
"Там же коні на острові? Вони хоч не постраждають?"
"Все. Танці закінчилися"
"Саме не загорілося, допомогли..."
"Хтось з кимось не домовився 🤣"
Раніше ми розповідали про сильну пожежу, яка сталася в п'ятиповерхівці на Київщині. Горів дах одного з будинків у Вишгороді. До прибуття рятувальників мешканці самі вибігли із задимленого будинку. Двоє людей опинилися у вогняній пастці, їм знадобилася допомога бійців ДСНС. Постраждалих передали медикам.
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