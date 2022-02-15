В полиции возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Под Киевом мужчина похитил банковскую карточку и пошел по магазинам. Он успел расплатиться четыре раза. Инцидент произошел в Броварах.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

46-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что с его карточки неизвестные сняли деньги. Он объяснил, что не заметил, когда карта исчезла.

Полицейские изучили видео с камер наблюдения в магазине, в котором перед этим был пострадавший, и установили личность злоумышленника, что потратил 4062 гривны из карточки потерпевшего. Им оказался 34-летний безработный, ранее судимый за грабеж.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в период карантина в Украине количество совершенных разбоев и грабежей уменьшилось в среднем по стране на 35%.

Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их - 16926.

Напомним, что в Киеве планировалась атака, в СБУ показали "агента из Беларуси".

Как сообщала Politeka, на Киевщине мужчина распрощался с жизнью из-за банки с огурцами.

Также Politeka писала, о трагедии в клинике, из огненной ловушки не смогли выбраться десятки людей.