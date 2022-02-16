Во время движения по автодрому "Чайка", из-под капота легковушки Mitsubishi Lancer пошел дым. Когда водитель остановился, машина уже горела. Инцидент произошел во вторник, 15 февраля.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №5 (с. Чайки) Бучанского районного управления и пожарная бригада ГСЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Mitsubishi выгорела почти дотла, из людей к счастью никто не пострадал.
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После установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Стоит отметить, что причины возгорания авто могут быть самые разные: умышленные поджоги, технические проблемы, неосторожное обращение с огнем. Результат — поврежденный или утраченный автомобиль.
Больше половины случаев возгорания автомобиля происходит по техническим причинам — из-за неправильной эксплуатации или установки дополнительного оборудования.
Напомним, в Одессе сожгли автомобили, кадры последствий.
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