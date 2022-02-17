Как сообщила жительница Рокитнянской ОТГ- работникам "Рокитнянской многопрофильной больницы" в январе 2022 года не выплатили заработную плату.
Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".
Женщина сообщила, что ее знакомым, работающим в больнице, не выплатили заработную плату за январь этого года.
В январе и в феврале был выплачен только аванс. В медучреждении работает более двухсот работников. На вопрос о выплате зарплат им отвечают, что нет поступлений.
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К слову, в Хмельницкой области руководство больницы было вынуждено взять кредит для выплаты зарплаты работникам медучреждения.
По словам директора больницы Леонида Радзивилюка, 7 число - это крайний срок выплаты зарплаты работникам в данной больнице.
Не получив средства от государства вовремя, руководству пришлось искать деньги для выплат.
Напомним, в Киеве медики вышли на протест из-за задержек по зарплате, фото: "Семьи недоедают".
Как сообщала Politeka, семьям в Украине придется отчитываться за доходы: кому именно и что это значит.
Также Politeka писала, что выплаты начались с 7 февраля: кто из детей старше 14 лет имеет право на тысячу грн. от государства.