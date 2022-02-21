Как сообщает Telegram-канал “dip.kiev.ua”, автомобиль стоял припаркованный возле дома, по всем правилам парковки, он никак не мешал пешеходам передвигаться по тротуару.

"В Киеве на улице Приречной, 29, неизвестные разбили все стекла элитному Мercedes спортивной серии”, – говорится в сообщении.

Хулиганы бросали в стекла кирпичи. Стоит отметить, что никто из соседей не слышал грохота, а сигнализация не сработала.

О пропавших вещах информации нет.

Злоимышленников ищут сотрудники полиции.

К слову, в Узине Киевской области 34-летний киевлянин заказал в интернет-магазине мобильный телефон стоимостью около 50 тысяч гривен.

При этом мужчина, чтобы не платить за гаджет, решил заменить его на подобную модель.

Во время осмотра техники он заметно нервничал, а когда увидел, что за ним наблюдают сотрудники почты схватил коробку с дорогостоящим смартфоном и выбежал из помещения.

На улице он выбросил копию телефона.

Далеко убежать злоумышленник не смог, так как его задержали полицейские.

Напомним, на одессита напали во дворе многоэтажки, чтобы его ограбить.

Как Politeka писала, в Киеве мужчина решил нажиться на спортсмене.

Также Politeka рассказывала о дерзком ограбление ПриватБанка в Днепре, что известно на данный момент.