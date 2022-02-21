Как сообщает Telegram-канал Troeschina, машины, собирающие мусор, не могут уже в пятый раз проехать к мусорным бакам.
На улице Лисковской владелец авто паркует машину так, что спецтехника не может проехать.
“Сегодня вызвали полицию, но по базе владелец автомобиля иностранец (Афганистан), прописан по улице Марины Цветаевой”, – говорится в сообщении.
Героя парковки решили проучить и выложили на капот авто полные мусорные пакеты.
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К слову, в столице Украины и пригородах проблема парковки автомобилей стоит особенно остро – мест на всех не хватает и некоторым приходится парковать свои машины, "где придется". Один из водитель заехал на зеленую зону.
В Святошинском районе Киева "герой парковки" припарковал свою машину на зеленой зоне под окнами многоэтажки и был наказан за это. Из-за погоды земля стала болотом и машина в нем застряла.
Земля вокруг фургона превратилась в болото и выехать водителю оттуда будет не так просто.
Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.
Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.
Также Politeka писала, что водитель сбил детей на переходе в Запорожье.