В Киеве на Троещине несколько дней не вывозили мусор из "героя парковки" - водителя решили проучить.

Как сообщает Telegram-канал Troeschina, машины, собирающие мусор, не могут уже в пятый раз проехать к мусорным бакам.

На улице Лисковской владелец авто паркует машину так, что спецтехника не может проехать.

“Сегодня вызвали полицию, но по базе владелец автомобиля иностранец (Афганистан), прописан по улице Марины Цветаевой”, – говорится в сообщении.

Героя парковки решили проучить и выложили на капот авто полные мусорные пакеты.

К слову, в столице Украины и пригородах проблема парковки автомобилей стоит особенно остро – мест на всех не хватает и некоторым приходится парковать свои машины, "где придется". Один из водитель заехал на зеленую зону.

В Святошинском районе Киева "герой парковки" припарковал свою машину на зеленой зоне под окнами многоэтажки и был наказан за это. Из-за погоды земля стала болотом и машина в нем застряла.

Земля вокруг фургона превратилась в болото и выехать водителю оттуда будет не так просто.

Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.

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