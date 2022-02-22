В Киевской области жители жалуются на качество воды - она имеет неприятный запах и зеленый цвет.

Как сообщили 21 февраля местные на фейсбук-странице "Мой Фастов", вода даже вспенивается.

Также она вызывает раздражение на коже и жжение.



К слову, в Киеве на Троещине несколько дней не вывозили мусор из "героя парковки" - водителя решили проучить.

Машины, собирающие мусор, не могут уже в пятый раз проехать к мусорным бакам.

На улице Лисковской владелец авто паркует машину так, что спецтехника не может проехать.

“Сегодня вызвали полицию, но по базе владелец автомобиля иностранец (Афганистан), прописан по улице Марины Цветаевой”, – говорится в сообщении.

Героя парковки решили проучить и выложили на капот авто полные мусорные пакеты.

Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.

Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.

Также Politeka писала, что водитель сбил детей на переходе в Запорожье.