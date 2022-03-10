Из-за действий российских оккупантов, украинец остался один - из всей семьи никто не остался в живых

О том, что из-за последствий сокрушительного удара авиации страны-агрессора по населенному пункту Мархаловка в Киевской области, мужчина потерял свою жену, дочь, двух зятьев и свекровь, и выжил только он и домашний питомец, пишет " CNN ".

"Российская орда" превратила дом мужчины в руины, забрав все самое ценное - жизни родных и близких. Единственное утешение - при разборке остатков дома, мужчина обнаружил чудом выжившего кота по имени Марсик, который ранее сбежал во время гремевших взрывов.

С журналистами мужчина поделился своей большущей печалью: он напрочь потерял душевные силы и даже не предполагает, что же делать дальше. Сокровенное его желание - война в Украине должна закончиться побыстрее.

Напомним, что налет на Мархаловку в Фастовском районе произошел 4-го марта. Вследствие нападения в населенном пункте погибли 5 человек - из них трое детей.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.

Также ранее мы информировали о том, что под обстрел оккупантов снова попал жилой дом.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Украине усилена ответственность за мародерство и госизмену.