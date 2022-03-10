В столице Украины сейчас достаточно войск, которые не позволят окружить или взять город
О том, что в Киеве расположена немалая группировка украинских войск, и по этой причине российские агрессоры могут не рассчитывать на блокаду или сдачу города, ссылаясь на слова главы Офиса Президента, Алексея Арестовича, информирует "
В частности, Арестович уверяет киевлян, что в столице находится не только он сам, но и его родственники, что служит дополнительной гарантией невозможности окружения.
Также, волноваться абсолютно не стоит, поскольку как поблизости от Киева, так и в самом городе, задействована довольно крупная группировка наших войск, которые продолжают "утилизировать" противника и сейчас.
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Кроме того, обстановка на поле боя "неуклонно склоняется в сторону Украины".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российская авиация разбомбила поселок в Киевской области, есть погибшие мирные жители.
Также ранее мы информировали о том, что стало известно, чем закончились полуторачасовые переговоры с Кулебы и Лаврова.
А до этого наш портал сообщали о том, сколько российских захватчиков уже никогда не вернутся из Украины.