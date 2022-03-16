Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации пожара.

Российские оккупанты 16 марта, около 6:15 обстреляли жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе Киева. По предварительным данным, в результате атаки врага пострадали два киевлянина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева. Кроме того, спасатели эвакуировали из здания 35 человек.

"На месте происшествия было установлено, что в результате попадания снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом. Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации пожара", – рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, пострадали 2 человека, а также были эвакуированы 37 человек. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску людей.

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