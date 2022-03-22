Об этом, как пишет Politeka.net, в своем видеообращении заявил мэр Борисполя Владимир Борисенко.
По его словам, это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий, территорий, где идут бои.
"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своими автомобилями можете выехать", - заявил Борисенко.
Эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.
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"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Насущной нужды находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - заметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.
Напомним, в разминировании нуждаются почти 83 тысячи кв. км территории Украины. В частности, в Киевской и Черниговских областях.
Согласно сообщению, c началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные опасные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины.
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Также Politeka сообщала, что жителей Киева и области предупредили о строгом запрете.