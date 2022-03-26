Жителям города сообщили, когда можно будет свободно передвигаться.

Появилась новая информация от военного командования относительно комендантского часа в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы в своем Телеграм-канале.

«Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее сообщалось об усилении комендантского часа, однако ситуация изменилась.

Как известно, во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Жители города могут выйти на улицу только, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не работают.

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