Появилась новая информация от военного командования относительно комендантского часа в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы в своем Телеграм-канале.
«Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно», - говорится в сообщении.
Отметим, ранее сообщалось об усилении комендантского часа, однако ситуация изменилась.
Как известно, во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт по спецпропускам.
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