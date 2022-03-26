Сегодня созданы запасы продуктов длительного хранения на всех, кто проживает в Киеве, и тех, кто защищает на длительный срок. Как сообщает пресс-служба КГГА, продукты рассредоточены по районам и находятся в местах, которые защищены от поражения противника.
Также в районах города развернуты пункты приготовления пищи и люди могут получить горячие обеды в каждом районе. Таких центров сегодня около сотни.
Кроме того, в около 50-ти пунктах люди могут получить гуманитарную помощь различного характера, в том числе: медикаменты, одежду, средства личной гигиены и продукты длительного хранения.
Ежедневно мобильные районные группы, согласно заявок, адресно доставляют гуманитарную помощь тем, кому это необходимо.
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Те, кому необходима помощь, стоит обращаться на телефоны горячих линий, которые сегодня определены в каждом районе города. Также заявку можно оставить на сайте.
Те, кто имеет возможность может помочь гуманитарному штабу Киева, предоставив продукты, средства гигиены. Также нужны волонтеры и водители.
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