Также в каждом районе есть пункты, где можно получить горячие обеды .

Сегодня созданы запасы продуктов длительного хранения на всех, кто проживает в Киеве, и тех, кто защищает на длительный срок. Как сообщает пресс-служба КГГА, продукты рассредоточены по районам и находятся в местах, которые защищены от поражения противника.

Также в районах города развернуты пункты приготовления пищи и люди могут получить горячие обеды в каждом районе. Таких центров сегодня около сотни.

Кроме того, в около 50-ти пунктах люди могут получить гуманитарную помощь различного характера, в том числе: медикаменты, одежду, средства личной гигиены и продукты длительного хранения.

Ежедневно мобильные районные группы, согласно заявок, адресно доставляют гуманитарную помощь тем, кому это необходимо.

Те, кому необходима помощь, стоит обращаться на телефоны горячих линий, которые сегодня определены в каждом районе города. Также заявку можно оставить на сайте.

Те, кто имеет возможность может помочь гуманитарному штабу Киева, предоставив продукты, средства гигиены. Также нужны волонтеры и водители.

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