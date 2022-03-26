Враг в очередной раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Об этом сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов и показал кадры разрушенных человеческих домов.
В результате удара оккупантов разрушено по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок.
"Как видим, оккупанты палят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично истребляют из «градов» граждан и их жилища», - говорится в сообщении.
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Следователями полиции Киевщины уже тщательно задокументировано свыше 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в Международном суде над российскими военными и политическими преступниками.
"Эти ублюдки будут отвечать за каждое преступление против человечества совершенное в Украине! Вместе к победе", - говорится в сообщении.
Ранее глава Киевской ОГА Александр Павлюк в своем Telegram-канале сообщил, что российские оккупационные силы пытаются вести штурмовые действия на Киевщине, пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории столицы, однако успеха не имеют.
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