В Генеральном штаба Вооруженных сил Украины предупредили об активизации российских диверсантов под Киевом. Об этом вечером 26 марта пишет пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что диверсанты отбирают автомобили у мирных жителей, чтобы проникнуть в столицу.

"Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют похищенные у гражданского населения автомобили", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные отогнали из Киева оккупантов более чем на 70 километров, а в отдельных районах – на 35 километров.

Также отмечается, что для захвата столицы требуется большое количество личного состава и техники, что сейчас Россия обеспечить не может.

Однако не прекращает обстрелов. Так, сегодня утром Святошинский район Киева оказался без электроснабжения из-за повреждения двух линий электроснабжения. В зоне обесточивания учреждения здравоохранения перешли на резервное питание. На правом берегу в течение дня наблюдалось пониженное давление воды.

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