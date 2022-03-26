Українцям повідомили важливу інформацію про те, що відбувається під Києвом.

Українські військові відігнали з Києва окупантів на понад 70 кілометрів, а в окремих районах – на 35 кілометрів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Це не дає нам права в будь-який спосіб зменшити можливості оборони Києва. Київ укріплюється, столицю добре обороняють підрозділи Збройних Сил України й інших складових сил оборони України. Тому ми готові до будь-якого розвитку оперативної обстановки», - заявив Мотузяник.

Також зазначається, що наразі в росії нема сил для захоплення Києва.

«Для захоплення столиці потрібна велика кількість особового складу і техніки, що наразі росія забезпечити не може», - йдеться в повідомленні.

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