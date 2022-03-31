Вышгород уже отвоеван и это еще не все.

Враг отходит, Вышгород уже наш, и в ближайшие дни с Киевщины "будут очень-очень хорошие новости". Об этом 31 марта на брифинге сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"В ближайшее время нас ждут хорошие новости. И, поверьте мне, они будут. Я знаю, что много переживаете за Бучу, за Вышгород... Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости", – сказал бригадный генерал.

По его словам, уже сейчас есть успех на многих направлениях.

Однако, подчеркнул Грузевич, вокруг Киева "еще достаточно сил врага, чтобы нанести или попытаться нанести удар".

"Силы врага, которые еще остаются возле Киева, очень и очень не маленькие. Вреда они еще могут нанести, "испортить настроение". Но мы готовы. Мы на своей земле. И очень мотивированы", - сказал он.

Также Грузевич сообщил, что только за сегодняшнюю ночь разведка насчитала почти 700 единиц техники оккупантов, которая отошла Киевского направления в сторону белорусской границы.

Отметим, в Пентагоне заявили, что Россия не смогла захватить Киев, однако столицу еще нельзя считать безопасной.

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