В Гостомеле (Киевская область) российские оккупанты расстреляли автомобиль с женщиной и ребенком, мать погибла.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
“В Гостомеле оккупанты расстреляли авто с женщиной и ребенком: мать погибла, она проехала всего 700 метров от дома. Мать от ран погибла на месте, а неуправляемый автомобиль врезался в магазин”, — отметила омбудсмен.
Также известно, что другая жительница Киевщины спасла двух детей во время обстрела оккупантами машины, в которой она с друзьями пыталась спастись. Трое друзей семьи погибли на месте. Женщине удалось выбраться из горящей машины и достать оттуда детей – свою десятимесячную дочь и трехлетнего сына подруги.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Возмездие накроет каждого": ВСУ провели ювелирную работу по уничтожению вражеской техники среди жилых районов
"Массированный ракетный удар по всей Украине": Арестович отреагировал на панику в Сети
"Будут очень-очень хорошие новости": генерал ВСУ сообщил, что сейчас происходит под Киевом
«Начинают понимать»: в Крыму паника, украинская разведка выдала новый план Путина
Напомним, село на Киевщине полностью заминировано: люди оказались в заложниках у оккупантов.
Кроме того Politeka писала, что на Киевщине пропал без вести украинец, первые подробности.
Также Politeka сообщала, что оккупантов вытесняют с Киевщины, появились подробности.