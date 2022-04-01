Действия российских оккупационных войск нарушают право детей на жизнь, которое закреплено статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка.

В Гостомеле (Киевская область) российские оккупанты расстреляли автомобиль с женщиной и ребенком, мать погибла.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

“В Гостомеле оккупанты расстреляли авто с женщиной и ребенком: мать погибла, она проехала всего 700 метров от дома. Мать от ран погибла на месте, а неуправляемый автомобиль врезался в магазин”, — отметила омбудсмен.

Также известно, что другая жительница Киевщины спасла двух детей во время обстрела оккупантами машины, в которой она с друзьями пыталась спастись. Трое друзей семьи погибли на месте. Женщине удалось выбраться из горящей машины и достать оттуда детей – свою десятимесячную дочь и трехлетнего сына подруги.

Напомним, село на Киевщине полностью заминировано: люди оказались в заложниках у оккупантов.

Кроме того Politeka писала, что на Киевщине пропал без вести украинец, первые подробности.

Также Politeka сообщала, что оккупантов вытесняют с Киевщины, появились подробности.