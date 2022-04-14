В Киеве поезда метро с 15 апреля возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут.

Об этом сообщает прессслужба КГГА.

“На «синей» и «зеленой» ветках метро будет восстановлено движение поездов по обоим путям. На «красной» ветке по обоим путям движение будет между станциями «Академгородок» и «Шулявская» и по одной – между станциями «Шулявская» и «Театральная». Ориентировочный интервал движения на всех ветках будет составлять 30 минут”, – говорится в сообщении.

Сейчас работают пересадочные узлы: «Золотые ворота»-«Театральная»; «Площадь Льва Толстого»-«Дворец спорта». Без остановки поезда проследуют станции: "Майдан Незалежности»и "Кловская".

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

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