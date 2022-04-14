В Киевской области решили усилить комендантский час в связи с разминированием взрывоопасных предметов.

Об этом в телеграмме сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

«Хотя наши силы обороны отстояли Киевщину от захватчика, на память о боевых действиях осталось много взрывоопасных «сюрпризов». Спасатели и правоохранители проводят планомерную работу по разминированию территорий. Чтобы не подвергать жителей опасности, мы вынуждены усиливать некоторые меры. Также обращаюсь к каждому, кто временно выехал за пределы области. Не спешите возвращаться! Пока продолжается разминирование территорий, сохраняется угроза для мирного населения. Придерживайтесь рекомендаций власти и берегите себя», – подчеркнул глава Киевской ОВА.

Павлюк сообщил, что в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета комендантский час будет действовать с 18:00 14 апреля до 6:00 20 апреля. На территории Иванковского поселкового совета-ежедневно с 20:00 до 6:00 с 13 по 18 апреля. В городе Ирпень ранее введенный комендантский час длится до 9: 00 15 апреля.

В других районах Киевщины комендантский час продлится с 21:00 14-го до 6:00 15 апреля.

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