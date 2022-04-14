Киевское Динамо объявило о расторжении контракта с форвардом команды U-19 Артуром Уваровым.

Причиной такого решения стал тот факт, что отец футболиста — один из представителей власти террористичной организации "ЛНР".

"Сегодня утром футбольному клубу «Динамо» стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича – заместителя председателя комитета народного совета" так называемой "ЛНР" по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности.

Мы не одобряем "сталинские методы", в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца в военных структур сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ!

Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с данным игроком", — отмечает официальное заявление столичного клуба.

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