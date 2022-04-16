Уютный городок под Киевом Ирпень стал одним из первых, кто принял на себя удар российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Около месяца город был под оккупацией, а враг беспощадно уничтожал инфраструктуру и жителей.
Так, после освобождения от российских оккупантов в Ирпене повреждено более 1000 зданий. Среди них 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это 71% от территории города.
В сети появились кадры, снятые с высоты, на котором показали, как сейчас выглядит разрешенный врагами Ирпень. Надо сказать, что картина печальная – многоэтажки некогда уютного города разрушены и сожжены, та же судьба и у частных домов. От этих фото слезы наворачиваются на глаза.
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