В Киевской области появилось кладбище автомобилей – на них мирные жители пытались спастись от российских захватчиков.

Отмечается, что многие машины сожжены дотла, на некоторых из авто можно увидеть надписи «дети» и следы от пуль.

Напомним, ранее возле Макарова Киевской области на автодороге был обнаружен автомобиль с расстрелянной семьей.

Еще в середине марта во время наступления российской армии местные жители пытались эвакуироваться, но попали под обстрел.

На месте происшествия погибли два ребенка – 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет.

Водителю удалось выжить. С тяжелыми ранениями он был госпитализирован.

Похожая трагедия произошла в Изюмском районе Харьковской области. Захватчики открыли огонь по авто, в котором находилась семья в двумя детьми.

В Сумской области оккупанты из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.

В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.

Более того, оккупанты неоднократно устраивали расстрел колонн с людьми, которые пытались эвакуироваться.

Напомним, известная украинская певица показала, что осталось от родительского дома в Ирпене после прихода оккупантов.

Также сообщалось, что враг применил химическое оружие в Харьковской области.

Кроме того Politeka.net писала о новых подробностях трагедии на Киевщине.