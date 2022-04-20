Отмечается, что многие машины сожжены дотла, на некоторых из авто можно увидеть надписи «дети» и следы от пуль.
Напомним, ранее возле Макарова Киевской области на автодороге был обнаружен автомобиль с расстрелянной семьей.
Еще в середине марта во время наступления российской армии местные жители пытались эвакуироваться, но попали под обстрел.
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На месте происшествия погибли два ребенка – 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет.
Водителю удалось выжить. С тяжелыми ранениями он был госпитализирован.
Похожая трагедия произошла в Изюмском районе Харьковской области. Захватчики открыли огонь по авто, в котором находилась семья в двумя детьми.
В Сумской области оккупанты из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.
В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.
Более того, оккупанты неоднократно устраивали расстрел колонн с людьми, которые пытались эвакуироваться.
Напомним, известная украинская певица показала, что осталось от родительского дома в Ирпене после прихода оккупантов.
Также сообщалось, что враг применил химическое оружие в Харьковской области.
Кроме того Politeka.net писала о новых подробностях трагедии на Киевщине.