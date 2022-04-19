Как сообщают в патрульной полиции Киева, на днях на линию «102» поступило сообщение об обнаружении опасного предмета.

Мужчина по телефону сообщил, что во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предмет похож на гранату.

Прибыв на место происшествия, патрульные вызвали саперов.

«Каждый день спасатели работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми российские оккупанты усеяли наш город. Вот почему мы еще раз просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы» – призвали в полиции, напомнив, что о находке нужно немедленно сообщить по телефонам 101 или 102.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что разминирование всей деоккупированной территории в Киевской области может занять около года.

Тем временем в Киев начали возвращаться люди, однако власти призывают этого пока не делать.

"Многие киевляне, которые выезжали, уже вернулись в город. Столица понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте, – подождите с возвращением в столицу", – призывал киевский градоначальник Виталий Кличко.

Напомним, известная украинская певица показала, что осталось от родительского дома в Ирпене после прихода оккупантов.

Также сообщалось, что россияне обстреляли дом под Киевом телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка.