В полиции заявили, что в Киевской области от рук российских оккупантов погибло более 1000 гражданских.

В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 гражданских лиц, подавляющее большинство людей были застрелены, тела продолжают обнаруживать. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в комментарии журналистам 19 апреля

"На Киевщине в результате российской агрессии погибли уже более 1000 гражданских лиц. Только в городе Буча уже обнаружено более 420 тел погибших. Тела продолжают обнаруживать, потому что люди возвращаются домой и находят дома, в подвалах или в колодцах погибших. Только за сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек", - рассказал Небитов.

Кроме того, по словам Небитова, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах. Взрывчатку россияне оставляли повсюду – в домах на дверях, в стиральных машинах, холодильниках, микроволновках.

Минировали даже могилы – только на одном кладбище в Киевской области взрывотехники обнаружили 13 растяжек. Всего в области сейчас работает более 400 правоохранителей, они уже опросили более 27 тысяч человек по поводу преступлений, совершенных россиянами.

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