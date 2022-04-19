Зарегистрирован проект "о демонтаже памятных знаков (памятников, мемориальных объектов, мемориальных досок) и их частей, связанных с рф и колониальным наследием".
Проект решения предлагает в течение 60 дней «принять организационно-правовые меры по осуществлению работ по демонтажу памятных знаков» и передать на хранение соответствующим районным государственным администрациям до создания музея тоталитаризма.
"Они имперским клеймом отравят наше городское пространство. Очень надеюсь на оперативное и позитивное принятие, а дальше — воплощение в жизнь. Киев должен быть денацифицирован. То есть — дерусифицирован», - отметила депутат, инициатор проекта Алина Михайлова.
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Напомним, под Киевом расправились с родственником известного российского политика.
Кроме того Politeka писала, сколько учебных заведений пострадало на Киевщине.
Также Politeka сообщала, что соединит Киев и города-сателлиты: в УЗ заявили о начале восстановления железнодорожного моста.