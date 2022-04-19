Зарегистрирован проект "о демонтаже памятных знаков (памятников, мемориальных объектов, мемориальных досок) и их частей, связанных с рф и колониальным наследием".

Проект решения предлагает в течение 60 дней «принять организационно-правовые меры по осуществлению работ по демонтажу памятных знаков» и передать на хранение соответствующим районным государственным администрациям до создания музея тоталитаризма.

"Они имперским клеймом отравят наше городское пространство. Очень надеюсь на оперативное и позитивное принятие, а дальше — воплощение в жизнь. Киев должен быть денацифицирован. То есть — дерусифицирован», - отметила депутат, инициатор проекта Алина Михайлова.

Напомним, под Киевом расправились с родственником известного российского политика.

Кроме того Politeka писала, сколько учебных заведений пострадало на Киевщине.

Также Politeka сообщала, что соединит Киев и города-сателлиты: в УЗ заявили о начале восстановления железнодорожного моста.