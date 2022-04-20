Произошло это еще до того, как Киевская область была освобождена, однако кадры появились только сейчас.

«Так выглядит бывший военный лагерь ударной морской пехоты России на Киевщине», - говорится в подписи к видео.

Как сообщается, морпехи базировались в лесах недалеко от села Здвижевка.

«Там же находился штаб координации и управления, а также логистический центр. В течение четырех недель в таких условиях жили не менее шести тысяч оккупантов», - сказано в комментариях к кадрам.

Отметим, 13 марта известный украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил на своей странице в Facebook, что «подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) практически полностью уничтожены ВС Украины. Как сообщается, в результате принятия необдуманных решений командования бригады потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых».

Напомним, разминирование всей деоккупированной территории в Киевской области может занять до года. Об этом заявил глава Киевской ОГА Александр Павлюк. Ежедневно киевляне и жители пригородов слышат взрывы - спасатели проводят разминирование.

Также сообщалось, что на Печерске обнаружили растяжку с гранатой - страшный "сюрприз" от вражеских диверсантов.

Кроме того Politeka.net писала, что Михаил Подоляк предупредил россиян, что "вторая фаза" так назіваемой "спецоперации" станет для них тем же, что "возьмем Киев за 72 часа".