Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ в Киеве возобновили оформление паспортов.

С понедельника, 25 апреля, все ЦПАУ Киева работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Актуальный перечень административных услуг с адресами где их можно получить за ссылкой.

Также актуальную информацию о работе ЦПАУ можно получить по телефонам горячей линии call-центра, который работает в усиленном режиме: 202-60-38, 202-60-39.

Отметим также, что для граждан Украины продолжили возможность пересекать границу по внутренним паспортам. Однако в Государственной пограничной службе обращают внимание, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть необходимость иметь загранпаспорт. Поэтому гражданам Украины советуют учитывать все разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы.

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