В Ирпене на Киевщине задержали мародеров, которые кинули гранату в двух женщин, обе пострадали.

Бойцы территориальной обороны в Ирпене на Киевщине задержали двух мародеров, которые кинули гранату в женщин. Оказалось, что местные жительницы увидели, что двое мужчин грабят дома ирпеньцев, и решили вызвать полицию. На это мародеры, предварительно отец и сын, кинули в женщин гранату. Об этом сообщил мер города Александр Маркушин.

Городской глава также снял видео на месте события на котором показал этих двух мародеров. По словам Маркушина одна из пострадавших женщин в критическом состоянии, за ее жизнь сейчас борются медики, втора пострадала чуть меньше.

"В Ирпене терроборона задержала мужчин, которые мародерили. Когда местные женщины на них пожаловались, мародеры бросили в них гранату. Одна женщина – в критическом состоянии. Мародеров задержали", - сообщил в видео мэр Маркушин.

На момент съемки двух мародеров задержали и ждали приезда полиции, чтобы передать их для следствия.

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