В освобожденной от оккупантов Киевской области открыто движение уже 11 временными переправами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

6 переправ открыто в Бучанском районе (возле сел Стоянка, Бузова, Калиновка, Бородянка, Романовка);

3 переправы в Вышгородском районе (Сидоровка, Демидов, Катюжанка);

2 переправы в Броварском районе (Залесье, Баришивка).

Всего в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 искусственных сооружений. Работы по устройству переправ ведутся на еще 15 мостах.

Популярные статьи сейчас

Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"

"Плохой знак для вас, орки": в Киеве при демонтаже памятника "Дружбы народов" случилось непредвиденное

У рф нет второго эшелона: сколько может продлиться наступление на Донбасс, названы сроки

Николаев готовится к вторжению и осаде: россия перебрасывает оружие и ресурсы для нападения

Россия имеет три сценария: какие регионы Украины хочет захватить агрессор
Показать еще

Понтонный мост, уничтоженная техника, Гостомель

Также на Киевщине продолжаются работы по разминированию. На прошлой неделе пиротехники совершили 6 выездов в пригород столицы. Всего именно на разминирование пиротехнические подразделения КАРС выезжали 12 раз, обнаружили более 20 взрывоопасных предметов.

Спасатели отмечают, что посещать места отдыха в лесо-парковых зонах пока рано. К тому же леса запрещено посещать на весь период действия военного положения.

взрывотехник, разминирование, сапер

Специалисты предупреждают, если вы где-то наткнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. И немедленно сообщите об опасной находке в Службу спасения по телефону 101.

Напомним, Арестович рассказал о планах россиян после захвата Киева

Как сообщала Politeka, в Минобороны показали, как под Киевом зачищают лес от остатков бурятов

Также Politeka писала о взрыв в Киеве: в сети сообщают о жертвах, появились кадры с места ЧП