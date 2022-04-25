В освобожденной от оккупантов Киевской области открыто движение уже 11 временными переправами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
6 переправ открыто в Бучанском районе (возле сел Стоянка, Бузова, Калиновка, Бородянка, Романовка);
3 переправы в Вышгородском районе (Сидоровка, Демидов, Катюжанка);
2 переправы в Броварском районе (Залесье, Баришивка).
Всего в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 искусственных сооружений. Работы по устройству переправ ведутся на еще 15 мостах.
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Также на Киевщине продолжаются работы по разминированию. На прошлой неделе пиротехники совершили 6 выездов в пригород столицы. Всего именно на разминирование пиротехнические подразделения КАРС выезжали 12 раз, обнаружили более 20 взрывоопасных предметов.
Спасатели отмечают, что посещать места отдыха в лесо-парковых зонах пока рано. К тому же леса запрещено посещать на весь период действия военного положения.
Специалисты предупреждают, если вы где-то наткнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. И немедленно сообщите об опасной находке в Службу спасения по телефону 101.
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