Под Бородянкой Киевской области российские оккупанты схватили 29-летнего защитника Украины Виктора Балая. Его жестоко пытали, а после убили. Об этом сообщили в пресс-службе Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Виктор пошел в Бородянку, чтобы присоединиться к ВСУ. Что с ним произошло дальше – неизвестно. Но недавно его тело и двоих мужчин нашли в Здвижовке. Тела были скручены, руки связаны, а зубы выбиты", – говорится в сообщении.
Бабушка убитого Виктора Балая говорит, что во время оккупации россияне поставили три единицы боевой техники во дворе ее дома. Оккупанты вынесли из дома все вещи и запасы еды, которых хватало на несколько месяцев.
Во время оккупации солдаты страны-агрессора пытались подселить в ее дом двух женщин.
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"Из-за своего горя бабушка уже не помнит женщин, но вполне возможно, что именно их тела позже хоронил местный священник. Их завернули в желтую и голубую ткани", – резюмировали в пресс-службе.
Напомним, родители едва смогли опознать сына, которого застрелили оккупанты на Киевщине.
Как сообщала Politeka, на Киевщине местные мародеры помогали оккупантам.
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