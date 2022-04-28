Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от оккупационных войск россии. Хоть врага и выгнали от Киева, но он продолжает активно обстреливать столицу ракетами. И сегодня, 28 апреля, стало известно о двух ракетных ударах по Киеву. Кличко уже успел прокомментировать событие в своем тг-канале.
"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - отметил мэр в публикации.
После этого ситуацию прокомментировала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.
"Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", - сказала спикер.
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Независимые журналисты Беларуси отметили, что ракеты, скорее всего, были запущены со стороны Мозыря.
"20:18 Мозырь. Глухой взрыв, как от пуска ракет с истребителей.
Дополнено: был взрыв в Киеве. Высока вероятность, что причиной этому запуск с территории Беларуси".
Также удар успел прокомментировать советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Ракетные удары по центру столицы в ходе официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антонио Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", - отметил Подоляк.
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