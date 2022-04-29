Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в КГГА.

Утром дорожники начали уборку возле дома. Городская власть призывает киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось о 6 пострадавших. Центральный район столицы попал под ракетный удар оккупантов вечером 28 апреля. Вражеские ракеты попали в жилой дом. По некоторым данным, они были запущены из оккупированного Крыма.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя обстрел Киева, отметил, что эскалация пошла по самому глупому сценарию. Добавим, что в этот день в украинской столице с визитом находился генсек ООН.

"Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? То есть они просто плюнули ему в спину, вкусно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война , а не спецоперация за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями.

РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился (Гуттериш – ред.) - это все равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули у виска. Интересно, останется ли РФ Советом СБ ООН, или он в очередной раз проглотит это?», - задался вопросом Арестович.

Напомним, силы ВСУ наносят контрудары, продолжаются ожесточенные бои.

Также Politeka.net писала, что Зеленский признался, за что его мучает совесть.