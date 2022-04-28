Мер Києва Віталій Кличко і спікер ДСНС Світлана Водолага повідомили перші подробиці про ракетні удари по столиці України.

Як пише Politeka.net, українці вже 64-ту добу захищаються від окупаційних військ Росії. Хоч ворога і вигнали від Києва, але він продовжує активно обстрілювати столицю ракетами. І сьогодні, 28 квітня, стало відомо про два ракетні удари по Києву. Кличко вже встиг прокоментувати подію у своєму тг-каналі.

"Друзі! Увечері ворог обстріляв Київ. Два попадання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив мер у публікації.

Після цього ситуацію прокоментувала речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

"Два попадання. Один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта. Попадання було в перші поверхи, а на верхніх є люди", - сказала спікер.

Незалежні журналісти Білорусі відзначили, що ракети, швидше за все, були запущені з боку Мозиря.

"20: 18 Мозир. Глухий вибух, як від пуску ракет з винищувачів.

Доповнено: був вибух у Києві. Висока ймовірність, що причиною цьому запуск з території Білорусі".

Також удар встиг прокоментувати радник глави офісу Президента Михайло Подоляк.

"Ракетні удари по центру столиці в ході офіційного візиту Генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніо Гутерріш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Радбезі ООН?",- зазначив Подоляк.

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