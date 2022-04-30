Российские войска устроили себе логово в здании "Укртелекома" на территории Бородянской громады, оставив после себя типичные характеристики — разграбленное и разрушенное помещение.

Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций АО "Укртелеком" Михаил Шуранов в Facebook.

"В свое время профессор Преображенский говорил: "..разруха не в клозетах, а в головах.." – в головах российских оккупантов, пытающихся увеличить площадь руины на Земле. В здании "Укртелекома" в Бородянке Киевской области определенное время было их логово", — написал он.

По словам Шуранова, украли все, что могли, однако оставили "культурное наследие" в виде отходов жизнедеятельности по всему зданию и объявления на дверях одной комнаты: "сюда не ссать – огневая позиция".

"Однако, думаю, что объявление, как часто бывает, было уже не предупреждением, а констатацией факта" , – написал Шуранов.

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