Правоохранители сообщили о подозрении гражданину, который обеспечивал пищей и вещами военнослужащих РФ.

Об этом говорится на странице Киевской областной прокуратуры в ФБ.

По данным следствия, в период оккупации части Вышгородского района подозреваемый помогал военнослужащим РФ. В селе Демидов мужчина зашел в один из домов, откуда забрал продукты питания, одежду и другие вещи и передал все военным РФ.

По данным прокуратуры, подозреваемый поддерживал вторжение армии РФ на украинскую территорию и открыто сотрудничал с российскими военными.

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