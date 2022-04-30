Правоохранители сообщили о подозрении гражданину, который обеспечивал пищей и вещами военнослужащих РФ.
Об этом
По данным следствия, в период оккупации части Вышгородского района подозреваемый помогал военнослужащим РФ. В селе Демидов мужчина зашел в один из домов, откуда забрал продукты питания, одежду и другие вещи и передал все военным РФ.
По данным прокуратуры, подозреваемый поддерживал вторжение армии РФ на украинскую территорию и открыто сотрудничал с российскими военными.
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