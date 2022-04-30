В Киевской области с 30 апреля по 8 мая будет действовать комендатский час. Он будет продолжаться каждый день с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Во время комендантского часа запрещается: находиться на улице и в других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком.

"Кроме случаев, когда человек задействован в работе критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности", — отметил глава Киевской ОВА.

Павлюк добавил, что впереди выдающиеся для украинцев даты, из-за чего враг может устроить ракетные обстрелы, которые он не прекращал и во время Пасхи.

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