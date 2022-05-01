С инициативой переименования 5 станций подземки к городскому голове обратился начальник КП «Киевский метрополитен» и депутат Киевсовета Виктор Брагинский. Виталий Кличко поддержал эту идею.
Переименовать предлагается такие станции метро:
Минская, Героев Днепра, Берестейская, Дружбы и Площадь Льва Толстого-22.
Предложить свое название можно по ссылке.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Уже с завтрашнего дня: украинцы останутся без популярной услуги "Киевстар"
Мобилизация в рф: военный эксперт дал прогноз, в каком случае россия пойдет на крайние меры
Могут перестать продавать бензин в розницу: на АЗС огромные очереди, к чему готовиться украинцам
Полякова не стала церемониться с кумой Порошенко после ее угроз: "Застройщица вы наша"
"Со 2 по 9 мая будет проводиться рейтинговое онлайн голосование среди самых популярных вариантов по каждой станции", — сообщил Виктор Брагинский.
После этого свой вывод сделает профильная комиссия по переименованиям. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал.
Напомним, в центре Киева задержали любителей "русского мира": в телефонах нашли фото и переписку.
Также сообщалось, как экс-регионал царев "порылся" в чернобыльских лесах: "Думал, из-за алкоголизма, а это радиация"
Также мы показывали, как сейчас выглядит затопленное село, остановившее оккупантов.