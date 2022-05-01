С инициативой переименования 5 станций подземки к городскому голове обратился начальник КП «Киевский метрополитен» и депутат Киевсовета Виктор Брагинский. Виталий Кличко поддержал эту идею.

Переименовать предлагается такие станции метро:

Минская, Героев Днепра, Берестейская, Дружбы и Площадь Льва Толстого-22.

Предложить свое название можно по ссылке.

"Со 2 по 9 мая будет проводиться рейтинговое онлайн голосование среди самых популярных вариантов по каждой станции", — сообщил Виктор Брагинский.

После этого свой вывод сделает профильная комиссия по переименованиям. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал.

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