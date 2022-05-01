В Киеве на фоне дефицита топлива водители портят чужие автомобили, стараясь быть первыми в очереди на АЗС.
Инцидент произошел на одной из киевских АЗС, где выстроилась колонна автомобилей, в надежде заправиться на 10 литров.
По словам потерпевшего, он занял очередь на газозаправочную станцию Okko, после чего к машине подошли двое агрессивно настроенных мужчин.
"Грубо сказали, что очередь начинается с ЖК София, чтобы я ехал отсюда. Если что, это надо дать нехилый круг, заехать заново на ЖК и стать внутри выезда из ЖК, где стоят те, кто просто из него хочет выехать и кто якобы стоит на заправку, но никто не знает, потому что АЗС снизу и ничего не видно. Потом самый смелый встал перед машиной и преградил мне путь, дальше ударил сильно по капоту, держа в руке ключ”, – продолжил мужчина.
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В результате конфликта на автомобиле осталось пять вмятин и в некоторых местах краска сошла к металлу. Более того, нападавший стал отрицать свою вину и утверждал, что не бил по капоту чужого транспортного средства.
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